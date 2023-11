CPTM terá alteração na operação dos trens nos dias 18, 19 e 20 de novembro

Haverá mudanças na circulação de veículos do Serviço 710, nas linhas 11-Coral e 12-Safira

PAULO REDA

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão acontecer neste fim de semana, dias 18 e 19 de novembro, e na segunda-feira, dia 20 de novembro, para obras de manutenção e modernização.

No sábado, 18 de novembro, a partir das 21h até o final da operação no domingo, 19 de novembro, os trens do serviço 710 terão alteração nas plataformas de embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda. As composições com sentido Jundiaí utilizarão a plataforma 6, enquanto os trens sentido Rio Grande da Serra utilizarão a plataforma 7. As mudanças serão necessárias para lançamentos de cabos.

Na Linha 11-Coral, ainda no sábado, 18 de novembro, a partir das 21h, os trens que partem da Estação da Luz intercalam destino em Corinthians-Itaquera e Estudantes; e os trens que partem de Estudantes intercalam destino Estação da Luz e Guaianases. Essa situação operacional é necessária para obras na via permanente.

No domingo, 19 de novembro, na Linha 12-Safira, do início da operação comercial até 8h, os trens que partem da Estação Brás intercalam destino com a Estação São Miguel Paulista e Calmon Viana. A partir das 21h até o fim da operação comercial, as composições que partem de Calmon Viana intercalam destino entre São Miguel Paulista e Brás.

Na segunda-feira, 20 de novembro, feriado de Consciência Negra, o serviço 710 estará suspenso das 9h até o fim da operação comercial. A mudança operacional ocorrerá para construção de escada fixa que ligará a plataforma central ao saguão 2 da Estação da Luz, além de substituição de Aparelho de Mudança de Via (AMV) na região interditada.

Neste período, a Linha 10-Turquesa circula entre as estações Luz-Rio Grande da Serra. Já a Linha 7-Rubi vai funcionar entre as estações Palmeiras-Barra Funda-Jundiaí. O trecho Luz – Palmeiras-Barra Funda será operado por trem no sistema bate e volta (shuttle). Na Estação Palmeiras-Barra Funda, sentido Jundiaí, os trens também vão alternar destinos com paradas finais em Vila Aurora e Francisco Morato.

Também na segunda-feira, 20 de novembro, durante toda a operação comercial, na Linha 11-Coral, os trens que partem da Luz terão destino Calmon Viana e Estudantes. Já na Linha 12-Safira, as composições que partem de Calmon Viana intercalam paradas finais nas estações São Miguel Paulista e Brás. As atividades nas duas linhas ocorrem para serviços na via permanente.

O intervalo médio previsto para os sábados, após às 21h, e domingos, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

Os colaboradores da companhia estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação são informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte