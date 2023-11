VÍDEOS: Trem da linha 9-Esmeralda descarrila próximo à estação Santo Amaro na noite desta sexta-feira (17)

Ônibus do PAESE foram acionados para atender público entre Granja Julieta e Bruno Covas – Mendes Vila Natal

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na noite desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, um trem da linha 9-Esmeralda descarrilou próximo à estação Santo Amaro.

A operação foi afetada e as composições circulam com restrições entre as estações Santo Amaro e Bruno Covas – Mendes Vila Natal.

O funcionamento segue normal entre João Dias e Osasco.

A Operação PAESE foi acionada para auxiliar no atendimento ao público presente no trecho de Granja Julieta até Bruno Covas – Mendes Vila Natal.

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade sobre o ocorrido:

“São Paulo, 17 de novembro de 2023 – Devido a um descarrilamento na região de Santo Amaro, a circulação de trens da Linha 9-Esmeralda está interrompida em ambos os sentidos entre as estações Santo Amaro e Bruno Covas-Mendes / Vila Natal desde as 18h16 desta sexta-feira. Ninguém ficou ferido. 50 ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender os passageiros entre as estações João Dias e Bruno Covas-Mendes Vila Natal. A transferência com a Linha 5-Lilás, em Santo Amaro, foi fechada para controle de fluxo.

A circulação de trens entre Santo Amaro e Osasco segue normal. Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte