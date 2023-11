Vídeo: Trem da linha 9- Esmeralda descarrila na noite desta sexta-feira (17), em SP, próximo à estação Santo Amaro

Ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender os passageiros entre as estações João Dias e Bruno Covas-Mendes Vila Natal

MICHELLE SOUZA

Imagens em redes sociais mostram um trem próximo ao outro, mas de acordo com a ViaMobilidade não houve colisão, apenas os trens pararam próximos, na noite desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023.

Por meio de nota, a ViaMobilidade explicou o que aconteceu, confira abaixo:

São Paulo, 17 de novembro de 2023 – Devido a um descarrilamento na região de Santo Amaro, a circulação de trens da Linha 9-Esmeralda está interrompida em ambos os sentidos entre as estações Santo Amaro e Bruno Covas-Mendes / Vila Natal desde as 18h16 desta sexta-feira. Ninguém ficou ferido. 50 ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender os passageiros entre as estações João Dias e Bruno Covas-Mendes Vila Natal. A transferência com a Linha 5-Lilás, em Santo Amaro, foi fechada para controle de fluxo.

A circulação de trens entre João Dias e Osasco segue normal. Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte