SPTrans altera linhas de ônibus durante eventos na região de Interlagos, em São Paulo, a partir desta sexta-feira (17)

Alterações começam hoje a partir das 22h e vão até domingo (19)

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que entre sexta-feira (17) e domingo (19) quatro linhas terão alterações em seus itinerários durante interferência viária para realização de eventos na Av. Miguel Yunes, entre Av. Jair Ribeiro da Silva e Av. Nossa Senhora do Sabará, na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo.

Confira os dias e horários das alterações:

Desvios das 22h de sexta-feira (17) às 7h de domingo 19)

502J/21 Est. Autódromo – Vl. Joaniza

Volta: normal até a R. Antônio do Campo, Av. Nsa. Senhora do Sabará, R. Prof. Maria de Lourdes de S. Nogueira, R. Malaiski, R. Arnaldo Magniccaro, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Av. Jair Ribeiro da Silva, prosseguindo normal.

502J/22 Est. Autódromo – Vl. Joaniza

Sentido Único: normal até R. Pontes de Moraes, R. Brasil, R. Antônio do Campo, Av. Nsa. Senhora do Sabará, R. Prof. Maria de Lourdes de S. Nogueira, R. Malaiski, R. Arnaldo Magniccaro, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Av. Jair Ribeiro da Silva, prosseguindo normal.

502J/23 Est. Autódromo – Metrô Conceição

Sentido Único: normal até Av. Jair Ribeiro da Silva, R. Miguel Yunes, Av. Interlagos, Av. Nsa. Sra. do Sabará, R. Antônio do Campo, prosseguindo normal até R. Pontes de Moraes, R. Brasil, R. Antônio do Campo, Av. Nsa. Sra. do Sabará, Rua Sant’Ana, Rua Pierre Beranger, Rua Santo André, Av. Nsa. Senhora do Sabará, Rua Sobrália, Rua Una Aldeia, Rua Arnaldo Magniccaro, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Av. Jair Ribeiro da Silva, prosseguindo normal.

Desvio a partir das 10h de sábado (18)

502J/10 Est. Autódromo – Metrô Sta. Cruz

Ida: normal até R. Jair Ribeiro da Silva, Av.. Miguel Yunes, Av. Interlagos, Av. Nsa. Sra. do Sabará, R. Antônio do Campo, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Antônio do Campo, Av. Nsa. Senhora do Sabará, R. Prof. Maria de Lourdes de S. Nogueira, R. Malaiski, R. Arnaldo Magniccaro, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Av. Jair Ribeiro da Silva, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte