Serviços da EMTU, Metrô e CPTM passam por ajustes entre 18 e 20 de novembro, feriado prolongado do Dia Estadual da Consciência Negra

Trens metropolitanos sofrem alterações nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e Serviço 710

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O sistema de transporte coletivo da cidade de São Paulo passará por ajustes entre este sábado, 18 de novembro, e a próxima segunda-feira, dia 20, em razão do feriado prolongado do Dia Estadual da Consciência Negra.

As linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) seguirão a mesma grade horário dos domingos, com exceção das linhas 5505 (São Sebastião – Caraguatatuba) e 5506 (Ubatuba – Caraguatatuba) que vão operar com programação dos sábados.

Na segunda-feira (20), as linhas do Metrô de São Paulo terão os trens atendendo nos mesmos horários dos domingos. Apenas a linha 3-Vermelha irá funcionar com velocidade reduzida, maior intervalo entre as composições e circulação por via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde das 4h40 às 16h, para continuidade das obras de instalação das portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança.

No caso das linhas de trens metropolitanos gerenciados pela CPTM, haverá uma série de mudanças entre os dias 18 e 20 de novembro por conta de obras de manutenção e modernização, confira:

Sábado (18/11)

– Serviço 710: Alterações nas plataformas de embarque e desembarque na Estação Palmeiras-Barra Funda a partir das 21h. Trens com sentido Jundiaí utilizarão a plataforma 6, e aquelas que seguem para Rio Grande da Serra, utilizarão a plataforma 7;

– Linha 11-Coral: Trens que partem da Estação da Luz intercalam destino em Corinthians-Itaquera e Estudantes. Já os trens que partem de Estudantes intercalam destino Estação da Luz e Guaianases. Ambos os casos ocorrem a partir das 21h.

Domingo (19/11)

– Linha 12-Safira: Do início da operação comercial até 8h, os trens que partem da Estação Brás intercalam destino com a Estação São Miguel Paulista e Calmon Viana. A partir das 21h até o fim da operação comercial, as composições que partem de Calmon Viana intercalam destino entre São Miguel Paulista e Brás.

Segunda-feira (20/11)

– Serviço 710: Atendimento suspenso das 9h até o fim da operação comercial;

– Linha 7-Rubi: Funcionamento entre as estações Palmeiras-Barra Funda-Jundiaí; trecho Luz – Palmeiras-Barra Funda será operado por trem no sistema bate e volta (shuttle); Na Estação Palmeiras-Barra Funda, sentido Jundiaí, os trens também vão alternar destinos com paradas finais em Vila Aurora e Francisco Morato;

– Linha 10-Turquesa: Trens circulam entre as estações Luz-Rio Grande da Serra;

– Linha 11-Coral: Trens que partem da Luz terão destino Calmon Viana e Estudantes;

– Linha 12-Safira: Trens que partem de Calmon Viana intercalam paradas finais nas estações São Miguel Paulista e Brás.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte