Ônibus da Transppass pega fogo no bairro Cerqueira César (SP) na tarde desta sexta-feira (17)

Coletivo envolvido atendia linha 8700/10 Terminal Campo Limpo – Praça Ramos de Azevedo

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Após apresentar problema no início da tarde desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, por volta das 13h25, um ônibus da empresa Transppass pegou fogo no cruzamento das avenidas Rebouças e Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, no bairro Cerqueira César, sentido bairro.

O coletivo envolvido possui o prefixo 8 1368 e atendia a linha 8700/10 Terminal Campo Limpo – Praça Ramos de Azevedo.

Confira a nota emitida pela SPTrans sobre o caso:

“A SPTrans informa que o ônibus de prefixo 8 1368, da linha 8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo, da Transppass, pegou fogo após apresentar defeito às 13h25 desta sexta-feira (17), na Av. Rebouças x Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, Cerqueira César, sentido bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte