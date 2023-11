Jundiaí capta financiamento de 64 milhões de dólares para projetos de mobilidade urbana

Empréstimo do CAF será utilizado para melhorar trajeto do transporte coletivo, revitalizar complexo Fepasa e requalificar região Central, dentre outros projetos

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Jundiaí (SP) foi autorizada pelo Senado Federal nessa quinta-feira, 16 de novembro de 2023, a contratar operação de crédito externo com a Corporação Andina de Fomento (CAF).

Com garantia da União, o valor do empréstimo é 64 milhões de dólares, com contrapartida do Município de 16 milhões de dólares. O total, assim, alcança 80 milhões de dólares, cerca de R$ 400 milhões.

O financiamento está destinado ao “Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jundiaí”.

Os recursos serão distribuídos em 30 projetos, dentre os quais a duplicação de avenidas para melhorar a mobilidade urbana, especialmente o trajeto do transporte coletivo, além de adequações de acessibilidade.

Estão no rol do programa de investimentos da prefeitura a requalificação urbanística da região Central, a revitalização do complexo Fepasa e a requalificação de áreas públicas do São Camilo, entre outros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes