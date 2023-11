Estação Vila Militar do BRT do Rio de Janeiro é temporariamente fechada nesta sexta (17), durante falta de energia na região

Passageiros do corredor Transolímpica têm a estação Magalhães Bastos e o Terminal Deodoro como opções para embarque e desembarque

ARTHUR FERRARI

A Mobi-Rio, empresa responsável pelo gerenciamento do sistema de BRT no Rio de Janeiro, informou que a estação Vila Militar do corredor Transolímpica está fechada de forma temporária nesta sexta-feira, 17 de novembro de 2023.

De acordo com a gerenciadora, a região sofre com falta de energia, o que impossibilita a operação do local.

Os passageiros têm como opção, para embarque e desembarque, tanto a estação Magalhães Bastos, quanto o Terminal Deodoro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte