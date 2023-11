Campo Largo (PR) abre licitação para sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus municipais

Prefeitura assumirá o controle na condição de poder concedente dos serviços de transporte coletivo

ALEXANDRE PELEGI

Prefeitura de Campo Largo, cidade com mais de 130 mil habitantes localizada na Região Metropolitana de Curitiba, anunciou nesta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, a licitação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica nos serviços de transporte público de passageiros.

Realizado na forma de Pregão Eletrônico, o certame visa ainda o sistema de gestão de frota e controle operacional, e os serviços de atendimento e informação ao usuário.

A concorrência será realizada no dia 30 de novembro.

A prefeitura publicou o Decreto nº 12, de 20 de janeiro de 2021, em que disciplinou o sistema de bilhetagem eletrônica, criado por lei municipal em 2006.

Segundo a prefeitura, foi levado em consideração “a maior eficiência na tutela do interesse coletivo, em virtude do acesso, por parte do poder concedente municipal, às informações detalhadas sobre o número de viagens e de usuários por linha, providência exequível apenas através do suporte tecnológico”.

Pelo decreto municipal, o SBE visa facilitar o exercício das gratuidades contempladas na legislação, impedindo fraudes; utilização o cartão eletrônico como instrumento do vale-transporte; obter controle preciso da utilização de benefícios das gratuidades tarifárias, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão; e promover a integração física e/ou tarifária entre modais ou linha do sistema de transporte municipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes