Acidente entre ônibus e caminhão na Radial Leste deixa vítimas presas às ferragens na manhã desta sexta-feira (17)

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, que aconteceu na Av. Conde de Frontin

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre caminhão e um ônibus municipal de São Paulo deixou motorista e passageiro do veículo de carga presos às ferragens na Avenida Conde de Frontin, Radial Leste, na manhã desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, por volta das 7h30.

O acidente, que aconteceu em frente à Estação Vila Matilde do metrô, bloqueou momentaneamente completamente todas as faixas da radial no sentido bairro.

Houve também impacto nas linhas de ônibus que trafegam pelo local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, um homem de 36 anos e outro de 46, foram socorridas com contusões nas pernas à Unidade de Pronto Atendimento Carrão.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais da capital, disse que o coletivo, da concessionária Express, atendia a linha 407P/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé.

Nota da SPTrans na íntegra:

“A SPTrans informa que registrou ocorrência nesta sexta-feira (17), às 7h, na Av. Conde de Frontin, 2.544, Vila Matilde, sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 4 8804, da linha 407P/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé, da Express.”

