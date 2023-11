VÍDEO: Três linhas de ônibus têm operações prejudicadas nesta quinta-feira (16), em Itapecerica da Serra (SP)

Itinerários são afetados desde às 13h20

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 16 de novembro, pedestres registraram uma fila enorme de ônibus em Itapecerica da Serra (SP), possivelmente por conta de uma manifestação dos moradores no entorno do Terminal Jardim Jacira.

Em nota, a SPTrans (São Paulo Transporte) informou que três linhas de ônibus têm sido afetadas, desde às 13h20, pela interferência viária na Estrada Abias da Silva, altura do número 491.

Confira as linhas que tiveram as operações prejudicadas:

6014-10 Term. Jd. Jacira – Term. Sto. Amaro

6840-10 Term. Jd. Jacira – Term. Capelinha

7004-10 Term. Jd. Jacira – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) comunicou que as linhas 034, 513 e 806 operam com atrasos.

“Devido à manifestação na Estrada Abias da Silva, em Itapecerica da Serra, as linhas metropolitanas 034, 513 e 806 operaram com atrasos e desvio de itinerário na tarde desta quinta-feira (16). A via foi liberada por volta das 16h50 e a operação está sendo normalizada gradativamente. Os passageiros podem acompanhar as viagens em tempo real pelo app EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte