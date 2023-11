VÍDEO: Homem enche reservatório de motor de ônibus com água do esgoto

Coletivo envolvido no caso atende a linha 3063 – Guaianases/Terminal São Mateus

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 16 de novembro, imagens mostraram uma cena inusitada protagonizada possivelmente por um motorista de ônibus.

Com um copo descartável, o rapaz recorre ao esgoto para encher um reservatório no motor do coletivo, este que atendia a linha 3063 – Guaianases/Terminal São Mateus.

Em nota, a SPTrans comunicou que “acionou a concessionária Metrópole tão logo teve conhecimento do conteúdo do vídeo e pediu esclarecimentos. A SPTrans também orientou a concessionária a aplicar as medidas cabíveis com relação ao seu funcionário.”

A Viação Metrópole Paulista, que gerencia a linha em questão, informou que tomou conhecimento do fato.

“Convocamos o motorista e estamos o aguardando para esclarecimento. A Viação Metrópole Paulista orienta seus operadores sobre como proceder em casos de defeitos mecânicos, etc. Toda e qualquer anormalidade deve ser comunicada de imediato a área de manutenção da empresa que decidirá o procedimento adequado para cada situação.

NÃO HÁ POR PARTE DA EMPRESA NENHUMA DETERMINAÇÃO OU ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAR ÁGUA DE ESGOTO OU SARJETA.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte