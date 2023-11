Trens da SuperVia não estão fazendo paradas na estação Benjamim do Monte, na noite desta quinta-feira (16)

Alteração acontece por causa de uma ocorrência no sistema de sinalização

MICHELLE SOUZA

Na noite desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, a SuperVia, concessionária que gerencia o transporte ferroviário de passageiros, no Rio de Janeiro, informou que em função de uma ocorrência que afeta o sistema de sinalização, os trens para Santa Cruz não realizou paradas na estação Benjamim do Monte. Os passageiros ​​devem desembarcar na estação Inhoaíba e realizar transferência para trens com destino à Central do Brasil.

A SuperVia não informou quando a operação deve ser normalizada.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que os trabalhos forem restabelecidos, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte