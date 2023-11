SuperVia prepara esquema especial de transporte para shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Eventos serão realizados no estádio Nilton Santos, o Engenhão, entre os dias 17 e 19 de novembro

Entre esta sexta-feira, 17 de novembro, e domingo, dia 19, a SuperVia irá implementar um esquema especial de transporte nos trens do Rio de Janeiro, focado no público que irá assistir os shows da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Confira quais serão as mudanças:

Dia 17

Na sexta-feira, os trens vão operar com grade horária normal de dias úteis. Haverá viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro. Os trens darão partida da plataforma 4, com intervalos de 40 minutos entre 15h30 e 18h50.

Dia 18

No sábado, os trens vão operar com a grade horária de sábados. Haverá viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro. Os trens darão partida da plataforma 4, com intervalos de 30 minutos entre 16h e 19h.

Dia 19

No domingo, os trens vão operar com a grade horária de domingos e feriados. Haverá viagens diretas da estação Central do Brasil para a estação Olímpica de Engenho de Dentro. Os trens darão partida da plataforma 4, com intervalos de 30 minutos entre 16h e 19h.

Na volta

A operação para o retorno do show será a mesma todos os dias. Neste caso, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Olímpica de Engenho de Dentro, que funcionará até 0h30 para embarque dos clientes. A integração com o MetrôRio só poderá ser realizada na estação Central do Brasil.

As viagens especiais começarão a partir da estação Olímpica de Engenho de Dentro após o término do show. Haverá trens diretos da estação Olímpica de Engenho de Dentro para a Central do Brasil e viagens com serviço de trens paradores (não parando na estação Praça da Bandeira), com intervalo médio de 10 minutos.

Já para Santa Cruz as viagens serão paradoras atendendo as estações do ramal Deodoro, com intervalo médio de 30 minutos. As viagens sentido Japeri serão expressas, realizando parada em Madureira, Deodoro e demais estações do ramal. O intervalo médio será de 30 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte