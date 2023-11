Salto (SP) divulga aditivo a contrato de concessão repassando R$ 4 milhões de subsídio ao transporte coletivo

Lei aprovada pela Câmara permitiu que valor da passagem caísse de R$ 4,20 para R$ 3,80

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Salto (SP) publicou no Diário Oficial do Estado o extrato do termo aditivo ao contrato de concessão do transporte coletivo que autorizou o repasse até o valor de R$ 4 milhões, limitado ao valor máximo de R$ 1 milhão mensais, entre setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023.

A medida permitiu ao município reduzir o valor da passagem de R$ 4,20 para R$ 3,80 desde o dia 1° de setembro de 2023.

A tarifa para estudantes ficou em R$ 1,90 e o vale-transporte manteve o valor de R$ 4,20.

De acordo com a prefeitura, o sistema de cobrança precisou passar por adaptações para possibilitar a tarifa zero aos domingos e feriados e passe livre para estudantes do ensino médio a partir de 1º de outubro.

Dados da prefeitura apontam que o transporte coletivo de Salto conta com 361 mil passageiros por mês, sendo 235 mil pagantes e os demais gratuitos. Todos os dias circulam cerca de 15 mil passageiros, aos sábados em média 5.000 e aos domingos 1.700.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes