Porto Alegre (RS) terá esquema especial de transporte para o vestibular da PUCRS

Empresa municipal de transportes orienta os passageiros a anteciparem seus deslocamentos por conta do alto fluxo de veículos aguardado

PAULO REDA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre (RS) criou um esquema especial de transporte para atender os candidatos que farão a prova para o Vestibular de Verão da PUCRS. Neste ano, a prova será presencial para todos os cursos e acontece neste sábado, dia 18 de novembro, no campus da universidade, com entrada nas salas liberada às 12h para a prova que se inicia às 13h.

Para melhor atender a demanda, as linhas T4 – Transversal 4, T1 – Transversal 1 e 353 – Ipiranga/Puc/Ufrgs serão reforçadas com veículos articulados. Além do reforço, os concorrentes terão disponíveis as linhas T9 – Puc – Leste/Norte, T12 – Restinga/Est. São Pedro, T12A – Restinga/Est. São Pedro/Via Bento, T13 – Triângulo/PUC e 343 – Campus/Ipiranga.

A EPTC orienta aos candidatos que antecipem seus deslocamentos, pois as avenidas Ipiranga e Salvador França contarão com maior fluxo de veículos. Para garantir a segurança viária, os agentes de fiscalização de trânsito e transporte vão monitorar e orientar a circulação nos horários de entrada e saída do vestibular.

Para se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e nos aplicativos 156+POA, Cittamobi e Moovit, além das informações diretamente nos abrigos de ônibus, em painéis de próxima chegada ou QR Codes que levam direto a um dos aplicativos informando as linhas que passam nas paradas e os horários de chegada dos ônibus.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC @EPTC_POA na rede social X (o antigo Twitter).

Paulo Reda, para o Diário do Transporte