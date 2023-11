OUÇA: Prefeitura do Rio de Janeiro vai voltar a cortar subsídios de ônibus que rodarem sem ar-condicionado, diz Paes

De acordo com prefeito, poder público obteve decisão judicial que permite a retomada do corte de verbas para empresas que colocarem coletivos sem refrigeração. Paes diz que vai sufocar viações que descumprirem e vai relançar licitação para alugar ônibus com ar e colocar nas linhas comuns

ADAMO BAZANI

A prefeitura do Rio de Janeiro vai voltar a cortar dinheiro de subsídios por ônibus colocados para circular no sistema municipal de transportes sem ar-condicionado.

A informação é do prefeito Eduardo Paes, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, durante apresentação do plano da Operação Verão 2023/2024.

Segundo o prefeito, o poder público conseguiu reverter uma decisão judicial que proibia o corte de verba.

Em agosto de 2023, as empresas de ônibus conseguirem judicialmente impedir o corte de subsídios pela falta de ar-concidionado.

De acordo com a prefeitura, a nova decisão permite que o valor cortado destes subsídios seja depositado em uma conta judicial para, ao fim do processo, a Justiça decidir se o dinheiro irá para as empresas ou ficará nos cofres públicos.

Paes também disse que vai sufocar viações que descumprirem o uso de ar-condicionado e vai relançar licitação para alugar ônibus com refrigeração e colocar nas linhas comuns

OUÇA:

Em relação ao sistema STTPO, dos ônibus normais. Nós vivemos um dilema permanente com essas empresas. Graças a Deus a Justiça voltou a nos permitir descontar os subsídios daqueles ônibus que não têm ar-condicionado. Nós tentamos agora, e foi suspenso pela justiça, fazer uma licitação buscando alugar ônibus com ar-condicionado. Vamos fazer uma nova licitação. Eu não quero pagar aluguel de ônibus nenhum. Prefiro fazer com que ele funcione. Dificilmente, algumas empresas destes consórcios vão sobreviver até o fim do verão se continuarem a desrespeitar a população. Vão morrer de calor e de sufoco causado pelo prefeito antes do calor terminar se continuarem a tratar a população com o desrespeito que tratam

O prefeito ainda disse que em dezembro vai iniciar as operações com os ônibus novos do corredor TransOeste e em janeiro começa a operação do corredor TransBrasil.

Paes disse que nos corredores TransCarioca e TransOlímpica, os ônibus já são novos.

A operação dos corredores do BRT é da prefeitura com frota comprada pelo poder público por meio de licitação.

