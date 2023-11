Nunes libera mais R$ 323 milhões para subsídios ao transporte coletivo da capital paulista e valores ultrapassam R$ 4,5 bilhões no ano

Prefeito havia adiantado que repasses do orçamento ao transporte coletivo devem ficar entre R$ 5,6 bilhões e R$ 5,8 bilhões

ALEXANDRE PELEGI

Os subsídios ao sistema de ônibus da cidade de São Paulo seguem subindo, e os valores devem bater recorde neste ano de 2023.

Nova liberação publicada em decreto no Diário Oficial da Cidade nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, aponta que a conta do sistema já ultrapassou a marca dos R$ 4,5 bilhões.

O prefeito Ricardo Nunes liberou agora, segundo a publicação, mais R$ 323 milhões (R$ 323.160.054,68), com recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Este valor decorre de recursos remanejados de pavimentação e recapeamento de vias na cidade (R$ 73.160.054,68), e a conta de “Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus” (R$ 250 milhões).

As duas últimas liberações somaram cerca de R$ 810 milhões, como mostrou o Diário do Transporte: no dia 02 de outubro passado foram liberados mais R$ 351 milhões (R$ 351.128.648,37), com recursos provenientes do excesso de arrecadação; e no dia 04 de setembro, o então prefeito em exercício, Milton Leite, liberou outros R$ 460 milhões (460.781.014,00).

Desta forma, a conta neste ano de 2023 já ultrapassa a casa dos R$ 4,2 bilhões, ultrapassando a marca de R$ 4,5 bilhões.

A precisão do prefeito Ricardo Nunes dos valores que devem alcançar os recursos dos subsídios aos ônibus da capital foi noticiada pelo Diário do Transporte no dia 18 de setembro passado (Relembre).

Nunes disse que, com a inclusão dos ônibus elétricos ao sistema, dentro da meta de 2,6 mil coletivos deste tipo até o fim de 2024, os subsídios vão aumentar ainda mais por causa do custo de aquisição maior destes modelos, que podem ser até três vezes mais caros. A remuneração das empresas será, em média, cerca de 15% maior para a operação dos elétricos em comparação com os diesel (Relembre).

Sobre um eventual reajuste no valor da passagem em 2024, ano de eleições, Nunes disse que a questão ainda será debatida, porém, não está descartada a possibilidade de congelamento por mais um ano.

“Os subsídios neste ano devem chegar entre R$ 5,6 bilhões e R$ 5,8 bilhões. Eu não tenho como falar se a gente vai ter correção ou não da tarifa para o ano que vem. Isso depende de uma série de questões, inclusive de conversa com o Metrô e a CPTM. Nós temos um sistema integrado por conta do Bilhete Único” – disse.

Se por mais um ano houver congelamento de tarifa de ônibus e com os elétricos, em 2024, a conta dos subsídios pode bater outro recorde histórico.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes