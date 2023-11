Motor Mercedes-Benz atinge marca de 2 milhões de quilômetros percorridos em ônibus da empresa Litegua, da Guatemala, sem manutenções corretivas

Unidade de potência do coletiva passou apenas por manutenções preventivas e revisões regulares

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Uma unidade do motor OM 457 LA da Mercedes-Benz, que alimenta um ônibus O 500 RS 1636 da empresa Litegua, da Guatemala, atingiu a marca de 2 milhões de quilômetros rodados sem a necessidade de manutenções corretivas.

O itinerário liga a Cidade da Guatemala até a região de Izabal. Atuante na companhia desde 2006, o coletivo passou apenas por manutenções preventivas e revisões regulares. Ou seja, a alta quilometragem foi alcançada sem precisar abrir o motor para qualquer tipo de reparo.

“Seguimos muito confiantes no O 500. Tanto que já adquirimos duas unidades do novo modelo rodoviário lançado há dois meses para países da América Latina, que foi testado sob condições rigorosas em elevadas altitudes e temperaturas, visando assegurar força, robustez, durabilidade, segurança e conforto, fatores essenciais para que nossa empresa continue oferecendo um serviço de transporte cada vez melhor à população da Guatemala”, comentou Oscar Guerra, proprietário da Litegua.

“O resultado alcançado se deve também à preocupação que o cliente tem de sempre adquirir peças genuínas da marca e de fazer as trocas de óleo necessárias com antecedência, além de realizar as revisões seguindo o manual de manutenções. A regularidade das trocas e as análises do óleo, que são feitas em suas próprias unidades, permitem controlar o desgaste e a perda da viscosidade. Todo esse cuidado, especialmente com peças de reposição, faz com que o motor tenha uma vida útil mais longa”, concluiu Jens Burger, diretor geral do Centro Regional Daimler América Latina.

Os motores da linha OM 400 são produzidos pela Mercedes-Benz do Brasil para o mercado nacional, mas também são exportados para cerca de 50 países, como Alemanha, Estados Unidos e México.

Na Guatemala, a Litegua possui uma frota com aproximadamente 200 ônibus, sendo que 80% são da marca Mercedes-Benz.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte