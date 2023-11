Instituto Memória Ferroviária, em Rio Claro (SP), recebe doação de locomotiva a diesel

Veículo será utilizado em passeios turísticos e será exibido em exposições na estação do município do interior paulista

PAULO REDA

A CPTM doou para o Instituto Memória Ferroviária (IMF) de Rio Claro, no interior de São Paulo, uma locomotiva a diesel que deverá ser utilizada no futuro trem turístico do município, além de manobras, eventos e composição do acervo do Museu Ferroviário, que está em fase de implantação.

A locomotiva LEW 7770 saiu do Pátio da Lapa em comboio com carros ferroviários que serão utilizados no “Trem de Natal”. De acordo com ofício do IMF, a locomotiva é de grande importância por não ser movida à energia elétrica e porque poderá ser utilizada como unidade motriz para a composição de três trens da série 1100.

Quando não estiver em uso, a locomotiva ficará guardada na Estação Ferroviária de Rio Claro, prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e que sediará o futuro museu.

A locomotiva, considerada um item inservível da CPTM, está imobilizada desde 2019, devido a avarias no motor e, para a utilização no projeto, será restaurada pelo IMF.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte