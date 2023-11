Grupo JCA abre 400 vagas no Rio de Janeiro, São Paulo e outros locais do país

Há oportunidades para Jovem Aprendiz, Advogado Pleno, Analista Contábil/Fiscal Júnior e mais

ARTHUR FERRARI

O Grupo JCA, um dos mais tradicionais e sólidos do setor de transporte rodoviário de passageiros, detentor de grandes marcas do segmento com a Auto Viação 1001, Viação Cometa e Viação Catarinense, além da operação do transporte público municipal de Macaé (RJ), está contratando para cerca de 450 vagas. Há posições tanto definitivas quanto temporárias, sendo a maioria para motorista, a fim de dar suporte ao aumento da demanda de viagens esperado para o período de fim de ano. Grande parte delas são para atuar no Rio de Janeiro – 150 posições ao todo.

Na área administrativa, destaque para as oportunidades para Jovem Aprendiz, são 25 vagas para atuar em São Paulo. No segmento corporativo, há posições em aberto para Advogado Pleno, Analista Contábil/Fiscal Júnior e Assistente de Recursos Humanos, sendo as duas primeiras para trabalhar Niterói (RJ) e a última em São Paulo, respectivamente. Também existem vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), com oito postos em aberto, distribuídos no Sudeste, entre as cidades do Rio de Janeiro e Macaé (RJ); São Paulo, Praia Grande e Sorocaba (SP); Florianópolis (SC); e Curitiba (PR).

Essas e todas as demais vagas estão disponíveis na página de oportunidades do Grupo JCA, na aba ‘Trabalhe Conosco’ ou pelo link. As candidaturas devem ser feitas apenas por meio deste canal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte