Edital para maior conjunto de obras do Novo Inter 2, em Curitiba (PR), é publicado pela Prefeitura

Estão previstas readequação viária em quase 11 mil metros em ruas de diversos bairros

Nesta semana, o edital para a licitação das obras do Lote 3.1 do Projeto do Novo Inter 2, foi publicado pela Prefeitura de Curitiba (PR). Nesse lote, estão previstas readequação viária em quase 11 mil metros em ruas dos bairros Xaxim, Novo Mundo e Boqueirão, região sul de Curitiba. De acordo com a Prefeitura, as empresas, únicas ou organizadas em consórcio, devem apresentar propostas de execução das obras, com orçamento de R$ 100 milhões, até às 9h do dia 20 de dezembro de 2023.

Este é considerado o maior conjunto de obras em extensão dos lotes previstos pelo Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2/Interbairros II, que faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável que tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Rafael Greca, prefeito de Curitiba, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16), disse que o investimento faz parte do projeto de inovação da cidade.

Para o especialista em Gestão e Planejamento de Trânsito, Hugo Alexander Martins Pereira, que é mestre em Engenharia de Transportes e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo (UP), um dos pontos importantes desse novo modelo é a possibilidade da faixa exclusiva para o inter 2, além da requalificação das estações-tubo.

O Projeto Inter 2 prevê melhorias nos 38 km do itinerário de duas das linhas mais carregadas da cidade, o Inter 2 e o Interbairros II. A expectativa é que mais de 580 mil moradores de 28 bairros da capital e um total de 181 mil passageiros por dia útil sejam impactados. As melhorias incluem novas estações, faixas de ônibus exclusivas e/ou preferenciais para o transporte coletivo, e um novo mini terminal, no Santa Quitéria.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte