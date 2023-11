CPTM adia licitação destinada à contratação de empresas de limpeza para todas as suas linhas

Em dois lotes, serviços contemplam todas as linhas operadas pela estatal, com foco no asseio e conservação dos trens, além de locomotivas e veículos de serviços; sessão pública será realizada em 04 de dezembro

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos adiou a licitação para contratar serviços de limpeza.

A concorrência, no formato Pregão Eletrônico.

, será realizada em dois lotes, o primeiro abrangendo as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, e o restante as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Os serviços contemplam limpeza, asseio e conservação dos trens, além de locomotivas e veículos de serviços.

Inicialmente marcada para acontecer na data de hoje, 16 de novembro de 2023, o certame foi adiado para o próximo dia 04 de dezembro.

O edital não sofreu alterações, e está disponível nos sites http://www.cptm.sp.gov.br, http://www.bec.sp.gov.br e http://www.doe.sp.gov.br.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes