Vídeo: Vândalos depredam janelas de ônibus, em Copacabana (RJ), na tarde desta quarta-feira (15)

Após o ocorrido, alguns passageiros foram conduzidos para a 12ª DP

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius de Oliveira

Um ônibus da frota municipal do Rio de Janeiro, teve as janelas quebradas por vândalos, na tarde desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Quatro estruturas do veículo teriam ficado destruídas, na Rua Barata Ribeiro.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º BPM cercaram o ônibus e levaram alguns passageiros para à 12ª DP, em Copacabana. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, e a PM não informou quantos foram conduzidos para a delegacia.

O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas do setor, repudiou mais um caso de vandalismo na cidade e afirmou que os episódios colocam em risco a vida dos passageiros e acarreta um prejuízo mensal superior a R$ 2 milhões, leia a nota abaixo na íntegra.

Nota Rio Ônibus

O Rio Ônibus repudia mais um caso de vandalismo que põe em risco a vida dos passageiros e que acarreta um prejuízo mensal superior a R$ 2 milhões. As cenas alarmantes, que se repetem semanalmente, reforçam a necessidade de maior atenção das autoridades competentes com a segurança pública do Rio de Janeiro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte