Uber e 99 são credenciadas pela prefeitura de Belo Horizonte para operar na cidade

Licença tem validade por 12 meses, podendo ser renovada com antecedência mínima de 30 dias da data do vencimento

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou o credenciamento das empresas de aplicativos de transporte individual Uber do Brasil Tecnologia e 99 Tecnologia Ltda para operar na cidade.

O credenciamento foi divulgado nessa terça-feira, 14 de novembro de 2023, no Diário Oficial do Município.

As empresas credenciadas como OTIR (Operadores de Transporte Individual Privado Remunerado respondem a decreto municipal, publicado no dia 1º de julho deste ano, editado para regulamentar o serviço na capital mineira.

A licença é válida por 12 meses, e pode ser renovada com a Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) com antecedência mínima de 30 dias da data do vencimento.

“Os OTIR deverão comprovar à Sumob, em até 90 dias, possuir posto de atendimento físico no município de Belo Horizonte, com Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e manuais/procedimentos para atender aos condutores e usuários do serviço”, informa a prefeitura de BH em nota oficial.

Já as empresas que não se cadastraram dentro do prazo, podem requerer o cadastramento desde que justifiquem a perda do período estipulado. Comprovado o motivo, o pedido será avaliado em até 30 dias.

Ainda segundo a prefeitura da capital mineira, as empresas que não se cadastraram estarão operando de forma irregular e sujeitas às penalidades do Código Trânsito Brasileiro, conforme o artigo 231 – VIII, que classifica como irregularidade “Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente“. De acordo com o CTB, a falta é considerada uma infração gravíssima, com penalidade de multa e remoção do veículo.

