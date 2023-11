Rodoviária do Rio de Janeiro (RJ) espera movimento de 192 mil passageiros no feriado prolongado

Maior número de pessoas é esperado na sexta-feira, dia 17 de novembro

PAULO REDA

Durante o final de semana com feriado acumulado, entre os dias 17 e 21 de novembro, o Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro (RJ) deverá registrar a passagem de cerca de 192 mil passageiros viajando em 6.393 ônibus (sendo 1186 extras). A sexta-feira, dia 17 de novembro, será o dia de maior saída da capital carioca pela Rodoviária, com a previsão de 25 mil pessoas embarcando e outras 18,5 mil desembarcando por conta do feriado da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Ainda há passagens e quem comprar com antecedência garantirá descontos (o site oficial é http://www.rodoviariadorio.com.br).

As regiões mais procuradas são os destinos de curta distância como regiões da Costa do Sol, Serra, Costa Verde, Vale do Café e interior do Estado do Rio de Janeiro, além de cidades do Sudeste (Minas Gerais e São Paulo). As principais dicas da Rodoviária do Rio S/A para uma viagem tranquila são: não esquecer os documentos de identificação originais com foto para o embarque (acima de 12 anos), chegar com antecedência mínima de 1h ao horário da viagem e tomar cuidado com o entorno do terminal (aliciamentos oferecidos por irregulares, ambulantes entre outros). Para mais informações, o viajante pode acessar o site oficial http://www.rodoviariadorio.com.br. A Rodoviária do Rio de Janeiro conta com os seguintes canais de atendimento ao passageiro: sac@rodoviariadorio.com.br, @rodoviariadorio (redes sociais) e o Whats App 21 32121800.

A partir desta sexta-feira, dia 17 de novembro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro inicia uma campanha voltada ao mês da Consciência Negra. A Rodoviária da cidade firmou uma parceria para a realização da ação no terminal sob o lema “Não dê passagem para o racismo”. O objetivo é aproveitar o grande fluxo de pessoas viajando para aproveitar o feriado e ampliar ao máximo a conscientização para o combate ao racismo em diferentes frentes. Os profissionais da Secretaria estarão no setor de embarque superior do terminal em um stand onde haverá a distribuição de material informativo. As TVs e telões da Rodoviária (como o painel de led gigante nas plataformas de embarque) veicularão, até o fim do mês, mensagens de combate ao racismo.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte