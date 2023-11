Linha 3-Vermelha do Metrô de SP volta ao normal após interdição de parte de via para instalação de porta de plataforma; Horário de feriado

Além disso, problema de equipamento de via dificultou deslocamento de passageiros na manhã desta quarta-feira (15)

ADAMO BAZANI

A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo voltou a operar normalmente por volta de 14h desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, mas os horários são de feriado.

Os passageiros passaram dificuldades nesta manhã.

Por causa de obras de instalação de portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança, a linha operou com velocidade reduzida em toda a extensão desde o início dos trabalhos e os trens circularam em via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde.

Para piorar a situação, às 6h20, uma falha em um equipamento de mudança de via passou a prejudicar ainda mais o atendimento, dificultando a manobra de composições no trecho.

Os usuários relatam espera de até 20 minutos e muita lotação nos trens e plataformas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes