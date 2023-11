Forte chuva em São Paulo causa alagamentos, quedas de árvores e prejudica ônibus na noite desta quarta (15); Falta energia também em várias regiões

Segundo CGE, foram registrados pontos intransitáveis em diversas vias

ADAMO BAZANI

O Feriado de Proclamação da República termina com muitos transtornos na capital paulista e cidades vizinhas por causa da forte chuva que atinge na noite desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, a região metropolitana.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo registra diversos pontos de alagamentos, alguns intransitáveis.

Entre estes locais onde não é possível passar estão a Av. Luiz Dumont Villares; Rua Chico Pontes perto da Avenida Guilherme, na zona Norte; e Avenidas Pompeia e Alcântara Machado.

Em muitas destas vias passam ônibus e, em redes sociais, motoristas e passageiros relatam dificuldades.

Além de alagamentos, foram registradas dezenas de quedas de árvores.

A região do Itaim Paulista, na zona Leste, foi colocada em estado de alerta, e a região do Jaçanã/Tremembé, na zona Norte, em estado de iminência para transbordamento.

As demais áreas estão em estado de atenção na capital paulista.

Chove forte também em cidades da região metropolitana, como em municípios do ABC Paulista, e Mairiporã, Guarulhos, Caieiras, Itaquaquecetuba, Poá, Taboão da Serra e Ferraz de Vasconcelos.

Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes, o alagamento impede a circulação perto da UNG.

Há também relatos de falta de energia em bairros como São Judas, Mooca, Morumbi e Santo Amaro, em diferentes regiões da capital.

No ABC, foram registradas oscilações de energia em bairros como Paraíso e Camilópólis, em Santo André; Barcelona, em São Caetano do Sul; e Demarchi, em São Bernardo do Campo.

Em nota, às 20h30, a ENEL informiu os bairros mais prejudicados.

”A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas com rajadas de vento de até 55 km/h que atingiram parte da área de concessão da distribuidora na noite desta quarta-feira (15) interromperam o fornecimento de energia para alguns clientes. O CGE, da Prefeitura de São Paulo, informou estado de atenção para alagamentos em toda a capital paulista a partir das 19h02. Os bairros mais afetados pela tempestade foram: Vila Medeiros, Parque São Domingos, Santana, Barra Funda, Tucuruvi, Pirituba, Morumbi, Ipiranga e Jaguaré, e os municípios de Osasco e Cotia. A distribuidora seguirá com reforço das equipes em campo para normalizar o fornecimento de energia aos clientes que tiveram o serviço afetado”.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes