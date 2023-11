Falha na linha 3-Vermelha prejudica manobra de trens e atrasa ainda mais viagens nesta quarta (15), quando operação é diferenciada durante obras

Equipamento de mudança de via apresentou problemas na região da Estação Patriarca, afetando circulação no trecho que funciona em via única

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, enfrentam grandes dificuldades.

A circulação de trens já era afetada desde às 4h40, no início da operação comercial, em decorrência de obras para instalação de portas de plataforma na Estação Guilhermina/Esperança, com trens atendendo em velocidade reduzida e maior tempo de parada. (Relembre aqui)

Já às 6h20, uma falha em um equipamento de mudança de via passou a prejudicar ainda mais o atendimento, dificultando a manobra de composições no trecho entre as estações Guilhermina/Esperança e Vila Matilde, onde os trens circulam por via única. A questão foi normalizada por volta das 8h.

Veja nota do Metrô:

“O Metrô lamenta o transtorno provocado aos passageiros da Linha 3-Vermelha nesta manhã de quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

Em virtude desta atividade programada, que teve início hoje à 1h da madrugada, os trens da Linha 3-Vermelha estão circulando com restrição de velocidade em toda a linha e por via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde. Desde às 6h20, uma falha em um equipamento de mudança de via (AMV) na região da estação Patriarca, causa atraso nas manobras dos trens no trecho de circulação por via única. O Metrô trabalha para a soluça do problema o mais rápido possível.”

