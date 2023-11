Detro-RJ fiscaliza 80 veículos intermunicipais na véspera do feriado da República

Operação foi realizada em diversos terminais rodoviários para fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal; oito veículos foram multados e recolhidos

ALEXANDRE PELEGI

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) fiscalizou cerca de 80 veículos na manhã dessa terça-feira, 14 de novembro de 2023.

A operação aconteceu nos terminais rodoviários dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.

Oito veículos foram multados e recolhidos.

O presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, explica que o objetivo da operação foi fiscalizar o cumprimento de normas, a conservação de veículos e o uso de equipamentos obrigatórios de segurança e acessibilidade.

Dentre as irregularidades encontradas nos coletivos estavam a ausência e defeito no ar condicionado; ausência de selo de autorização de tráfego; e circulação com selo/certificado de autorização vencido.

A “Operação Proclamação da República”, em alusão ao feriado, flagrou ainda dois carros particulares realizando transporte intermunicipal sem autorização do órgão que, consequentemente, foram apreendidos.

Para ajudar na fiscalização, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do departamento para queixas, reclamações ou sugestões por meio do site http://www.detro.rj.gov.br/ ou pelo número (21) 3883-4141. PL prevê criação de uma Taxa para Custeio, que seria recolhida das empresas instaladas no município e calculada com base no número de funcionários registrados

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes