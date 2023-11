Deputados de Minas Gerais pedem fim de contratos com a Gardênia

Comissão quer que seja aberta nova licitação

ADAMO BAZANI

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) informou que a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas pediu à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) a rescisão do contrato com a empresa de ônibus Gardênia

A companhia atende 150 municípios no Sul de Minas, transportando 6 milhões de passageiros por ano.

De acordo com a ALMG, em visita realizada nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, o deputado Dr. Maurício (Novo) entregou ao secretário Pedro Bruno documento com denúncias como atrasos, problemas sanitários e de má conservação dos ônibus.

O parlamentar também pediu o governo que uma eventual nova licitação envolva duas empresas – e não apenas uma – na prestação do serviço intermunicipal.

Segundo o depurado, os ônibus da Gardênia estão mal conservados, têm para-brisas quebrados, sofrem constantes acidentes e sempre se atrasam. Passageiros, segundo ele, perdem, inclusive, consultas e outros procedimentos médicos.

“São mais de dez anos de descaso com a população do Sul de Minas. Temos tido muita paciência com a empresa”, afirmou, em nota da ALMG.

De acordo com o parlamentar, o pedido para uma nova licitação envolver a concessão a duas empresas tem relação com a concorrência, que, em sua visão, é o “melhor método para aprimorar o serviço”.

O secretário Pedro Bruno afirmou que a Gardênia já preocupa o governo porque tem vários contratos com o Estado e tem sido uma das viações com maior número de reclamações. Só em 2023, segundo ele, ela passou por 66 vistorias, que resultaram em 365 notificações de irregularidades a serem corrigidas.

Além desse reforço na fiscalização, Pedro Bruno afirmou que o governo vai tomar as providências adequadas, a partir das novas denúncias. “Vamos atuar no âmbito da Seinfra, resguardando a preocupação fundamental com a segurança dos passageiros. E temos penalidades previstas no contrato”, afirmou.

Um dos caminhos, segundo o secretário, pode ser o exame de cada um dos contratos da Gardênia, que foram feitos há cerca de quinze anos para um período de trinta anos de concessão. Se o problema se mantém, segundo ele, há mecanismos contratuais que preveem a caducidade e podem levar ao fim da concessão.

O Diário do Transporte tenta contato com a empresa.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes.