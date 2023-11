Comissão de Acessibilidade da Câmara de Vereadores de Curitiba (PR) aprova ampliação de assentos especiais nos ônibus

Proposta prevê incluir mulheres lactantes, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida

ALEXANDRE PELEGI

A depender dos vereadores de Curitiba (PR), haverá uma ampliação do acesso aos bancos especiais nos ônibus do transporte coletivo da capital.

Nessa terça-feira, 13 de novembro de 2023, a Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara aprovou proposta que inclui no rol de atenção especial as mulheres lactantes, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida.

Na justificativa do texto, o vereador Dalton Borba cita o atendimento prioritário às pessoas com TEA, às com mobilidade reduzida e aos doadores de sangue, conforme preconiza a lei federal 14.626/2023.

Com a aprovação, a matéria será analisada pelo colegiado de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias.

O vereador ressalta que a norma “visa a dar maior efetividade ao princípio constitucional da equidade, já que aqueles que têm condições que impactam na isonomia devem ter a possibilidade de acesso e tratamento [diferenciado] daqueles que não detêm alguma daquelas especificidades”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes