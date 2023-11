ATENÇÃO: Linha 3-Vermelha do Metrô tem operação parcial nesta quarta-feira (15) para instalação de portas de plataforma

Trens circulam por via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde; situação deve permanecer assim até as 14h

ALEXANDRE PELEGI

Para quem precisa utilizar a linha 3-Vermelha do Metrô neta quarta-feira, 15 de novembro de 2023: os trens operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a extensão do serviço das 4h40 às 14h.

A Companhia informa que a mudança na operação decorre de obras necessárias para a instalação das portas de plataforma da estação Guilhermina-Esperança.

Entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, os trens circularão por via única.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes