Após liberação de rodoviária, Santa Maria inicia linha entre ABC, Rio de Janeiro (RJ) e Resende (RJ) nesta quinta (16) com ônibus leito-cama

Serviços vão contar com ônibus de dois andares de alto padrão, de acordo com companhia; Confira as cidades atendidas no trajeto

ADAMO BAZANI

A Transportes Santa Maria confirmou o início da ligação rodoviária interestadual entre três cidades do ABC Paulista, Rio de Janeiro (RJ) e Resende (RJ), nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023.

A estreia do serviço dependia da liberação de embarques e desembarques pela concessionária da Rodoviária do Rio de Janeiro, o que ocorreu nesta semana.

A saída de São Bernardo do Campo para o Rio de Janeiro e Resende foi programada para ocorrer às 21h30.

Já a partida do Rio de Janeiro com direção a São Bernardo do Campo foi marcada para às 21h45.

A empresa também informou ao Diário do Transporte que a linha será atendida por um modelo de ônibus rodoviário da mais moderna geração de dois andares.

Cada veículo, deste modelo possui dois tipos de poltronas.

No primeiro andar, a categoria é leito-cama, com oito lugares. A reclinação é total, transformando a poltrona numa cama.

No segundo andar, as poltronas são do tipo semileito, mas com um diferencial, de acordo com a Santa Maria: são apenas 40 lugares, o que garante mais espaço e maior conforto para cada passageiro.

As cidades atendidas no meio do trajeto são, de acordo com as seções:

São Bernardo do Campo (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

São Bernardo do Campo (SP) x Resende (RJ)

Santo André (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

Santo André (SP) x Resende (RJ)

São Caetano do Sul (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

São Caetano do Sul (SP) x Resende (RJ)

Guarulhos (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

Guarulhos (SP) x Resende (RJ)

São José dos Campos (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

São José dos Campos (SP) x Rio de Janeiro (RJ)

Como mostrou o Diário do Transporte, neste mês de novembro de 2023, a empresa já havia anunciado novos horários entre São Paulo e Belo Horizonte e serviços entre o ABC, Santos, São Paulo e Curitiba.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/10/santa-maria-inicia-operacoes-de-tres-linhas-entre-o-abc-sao-paulo-santos-curitiba-resende-e-rio-de-janeiro-a-partir-de-14-de-novembro-de-2023-diz-empresa-ao-diario-do-transporte/

As vendas estão disponíveis em canais oficiais.

TIPO DE ÔNIBUS:

Os veículos de dois andares têm carroceria Marcopolo G 8 – Geração 8 (Paradiso 1800 DD), com chassi Scania – tecnologia Euro 6, em vigor desde janeiro de 2023 e que podem reduzir em 75%, em média, as emissões de poluentes por motores a óleo diesel.

Cada veículo deste modelo possui dois tipos de poltronas:

Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas itens como porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares; notebooks e outros dispositivos móveis em casa assento; apoio para descanso de pernas; regulagens em diferentes posições de reclinação entre outros.

Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as duas categorias de serviço.

HISTÓRICO:

LINHAS EM NOVEMBRO DE 2023:

A Transportes Santa Maria anunciou o início das operações de diferentes linhas de ônibus regulares interestaduais em novembro de 2023.

No dia 07 de novembro de 2023, a empresa estreou no horário diurno a rota São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê) a Belo Horizonte, com partida às 8h45 da capital paulista.

Tradicional no setor de fretamento do ABC Paulista, com mais de 50 anos de atuação neste segmento, a companhia teve início na atuação em linhas regulares rodoviárias interestaduais com autorização da ANTT, em 30 de outubro de 2020, com a ligação São Bernardo do Campo (SP) a Belo Horizonte (MG).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/10/28/santa-maria-inicia-operacao-de-sao-bernardo-do-campo-sp-a-belo-horizonte-mg/

Para a partir de 14 de novembro de 2023, a companhia informou o início das operações de mais três linhas de ônibus interestaduais.

– São Paulo x Curitiba

– ABC x Curitiba via Baixada Santista

– ABC x Rio de Janeiro/ – via Resende

Para o dia 16 de novembro de 2023, após liberação de embarques e desembarques pela concessionária da Rodoviária do Rio de Janeiro, foi anunciado o início da linha entre São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Rio de Janeiro (RJ) e Resende (RJ).

A estreia do serviço dependia da liberação de embarques e desembarques pela concessionária da Rodoviária do Rio de Janeiro, o que ocorreu na semana da estreia.

As cidades atendidas no meio do trajeto são, de acordo com as seções:

PRIMEIRA LINHA RODOVIÁRIA REGULAR:

A empresa diz que possui uma das frotas rodoviárias mais novas do mercado de linhas interestaduais.

Recentemente recebeu um lote de ônibus zero quilômetro para ampliação do atendimento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes