Viação Cometa anuncia ponto de embarque e desembarque no Graal Trevo em Ribeirão Preto (SP) com novas linhas e horários

Partidas são diárias em ambos os sentidos de viagem

ADAMO BAZANI

A Viação Cometa, do Grupo JCA, anunciou um novo ponto de embarque e desembarque no Graal Trevo, na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista.

Segundo a empresa, o local passa a contar com novas rotas e horários.

As partidas são diárias em ambos os sentidos de viagem.

Entre os destinos estão São Paulo, Campinas e Santos.

Veja os horários:

– São Paulo a Ribeirão Preto (Graal): 06h30, 10h30, 13h30, 14h10, 16h30, 19h30, 22h30, 23h59

– Ribeirão Preto (Graal) a São Paulo: 00h10, 01h30, 01h40, 08h10, 12h10, 15h10, 18h10, 21h20

– Campinas a Ribeirão Preto (Graal): 07h30, 13h10, 16h45, 21h00

– Ribeirão Preto (Graal) a Campinas: 07h40, 10h30, 12h40, 18h20

– Santos a Ribeirão Preto (Graal): 23h00

–Ribeirão Preto (Graal) a Santos: 23h40

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes