Turp Transporte compra 17 ônibus zero quilômetro para o sistema de Petrópolis e define linhas que vão receber veículos

Compra foi de R$ 10 milhões e operações começam neste mês de novembro

ADAMO BAZANI

A empresa Turp Transporte, que opera parte das linhas municipais de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, anunciou nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, a chegada de 17 ônibus zero km para o sistema.

Os investimentos foram de cerca de R$ 10 milhões e os veículos começam a circular ainda neste mês de novembro.

O lote de 17 unidades é formado por 14 ônibus de duas portas, dois veículos alongados de três portas, e um ônibus padrão Rodoviário-Executivo de uma porta, com bagageiro para o transporte de objetos e malas e ar-condicionado.

A companhia definiu nove linhas que vão receber os novos veículos: 070 – Posse x Centro (Executivo), 602 – Vale das Videiras, 603 – Águas Lindas, 606 – Alcides Carneiro, 609 – Castelo, 610 – Araras, 700 – Terminal Itaipava, 705 – Cuiabá e 711 – Posse

Os modelos já seguem o padrão Euro 6 de redução de emissões de poluentes em vigor para motores a diesel desde janeiro.

O gerente de manutenção da Turp Transporte, Paulo Calheiros, disse em nota que os veículos contam com itens como:

– piso revestido por um material antiderrapante, além de evitar quedas e acidentes, que pode ajudar na redução nos barulhos dentro do coletivo;

– janelas contam com menos estruturas de esquadrias, para melhorar a circulação do ar e a visibilidade;

– sistemas antifraude na bilhetagem,

– telemetria, que permite acompanhamento em tempo real do desempenho e da dirigibilidade;

– GPS;

– poltronas com novo revestimento e maior volume de espuma,

– maior vão de abertura das portas,

– elevadores para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,

– campainhas com sistema wireless,

– iluminação em led,

– câmeras de monitoramento de última geração com qualidade em HD,

– motor com menor emissão de poluentes ao meio ambiente,

– novos validadores,

De acordo com a Turp, somados aos ônibus zero quilômetro adquiridos nos últimos cinco anos, foram comprados 72 veículos novos, que representa investimento total de R$ 31 milhões e renovação de 73,5% da frota.

Na mesma nota, o diretor da Turp Transporte, Jean Moraes, disse que os subsídios do Vale-Educação auxiliaram na renovação da frota.

“Tudo isso vem sendo possível graças às negociações com os fornecedores e o diálogo com o município, através de um acordo que viabilizou o pagamento do subsídio Vale-Educação, minimizando os prejuízos e buscando equilíbrio financeiro para o sistema de transporte, alinhado às mudanças na gestão da empresa”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes