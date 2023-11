Trens circulam entre estações Japeri e Nova Iguaçu com intervalo médio de 40 minutos na tarde desta terça-feira (14)

SuperVia informou também que veículos podem aguardar ordem de circulação

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta terça-feira, 14 de novembro, a SuperVia anunciou alterações na operação do transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro.

Em função de manutenção emergencial na via e rede aérea, o trecho entre as estações Japeri e Nova Iguaçu está sendo operado com intervalo médio de 40 minutos.

A concessionária ressaltou que alguns trens podem aguardar ordem de circulação.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte