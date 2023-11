Rodízio Municipal de veículos em São Paulo é suspenso nesta quarta (15) e frota de ônibus é menor; Linha 3 do Metrô opera com velocidade reduzida

Alguns postos da SPTrans fecham neste feriado de Proclamação da República

ADAMO BAZANI

Nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, feriado da Proclamação da República, o rodízio municipal de veículos na capital paulista está suspenso, podendo circular pelo centro expandido da cidade, carros com placas de final 5 e 6 a qualquer hora.

Também estão suspensas as restrições para ônibus e vans de fretamento e para os caminhões.

A Zona Azul segue a sinalização local.

A frota de ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte), na capital, é de 6.600 coletivos. Em dias habituais, são quase 12 mil.

Os postos da SPTrans no centro, Jabaquara e Santana ficam fechados nesta quarta-feira.

Já os postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes ficam abertos até às 22h, exceto nos terminais Bandeira e Capelinha, que estão temporariamente com funcionamento das 6h às 20h

A linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida até às 4h por causa de instalação de portas de plataforma na estação Guilhermina-Esperança em toda a linha e os trens circulam em via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde.

As demais linhas de metrô e trens, além das linhas de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) operam com horários semelhantes aos domingos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes