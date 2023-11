Prefeitura de Rio Branco (AC) busca aprovação de novo subsídio de R$ 11 milhões para o transporte coletivo, tentando manter preço da tarifa em R$ 3,50

Estudos técnicos apontam que passagem custaria R$ 7,15 caso concessionária do sistema não recebesse repasse

A Prefeitura de Rio Branco (AC) anunciou uma proposta que visa manter o valor da tarifa de ônibus inalterado na capital. O município busca aprovar junto à Câmara Municipal um subsídio de R$ 11 milhões para o transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, em meio a um cenário de constantes aumentos nos preços dos combustíveis, o poder público enfrenta o desafio de equilibrar as contas sem comprometer o acesso da população aos serviços de transporte. Desde o início da atual gestão, a tarifa foi reduzida de R$ 4,00 para R$ 3,50, apesar do aumento significativo no custo dos combustíveis.

Diferentemente de outras capitais, Rio Branco segue com o valor da tarifa reduzido, custando apenas R$ 3,50, mas estudos técnicos apontam que, considerando os custos atuais, o preço deveria ser de R$ 7,15.

Um ponto crucial desse subsídio é sua influência nas gratuidades estabelecidas por lei, incluindo o desconto de R$ 1,00 para estudantes. Anteriormente, esses benefícios eram suportados pelos passageiros que pagavam a tarifa integral. No entanto, com o subsídio concedido pela prefeitura à concessionária do sistema, agora é o município que assume essa diferença.

O novo subsídio é resultado de uma reestruturação do contrato entre o município e a empresa Ricco Transporte e Turismo Ltda, e segundo o secretário de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, os únicos caminhos para manter o sistema seriam aumentar o preço da passagem ou ampliar o valor do subsídio.

“O prefeito Tião Bocalom entendeu que é melhor ampliar o valor do subsídio e assim manter a passagem sem aumento, do que passar para o bolso do cidadão mais humilde, do trabalhador. O subsídio é um recurso que o Município tem, oriundo dos impostos”, explica.

“A concessionária tem que comprovar a quantidade de pessoas que usaram o sistema. Primeiro o usuário usufrui do transporte público e somente depois o Município paga”, completa Santiago, ressaltando que o valor não será repassado imediatamente à empresa concessionária, já que primeiro há a necessidade de comprovação do número de passageiros utilizando o serviço.

A expectativa agora se volta para a votação na Câmara Municipal, onde a medida será discutida e votada em breve.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte