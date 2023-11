Passageiros do transporte coletivo de Natal (RN) podem aproveitar desconto de 50% na tarifa durante feriados

Medida criada pela prefeitura visa tornar mais democrático e incentivar o uso de ônibus para deslocamentos em datas comemorativas

ARTHUR FERRARI

Os passageiros do transporte coletivo de Natal (RN) contam com um desconto de 50% na tarifa do transporte público municipal no feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023.

Durante todos os feriados os usuários contam com o benefício, criado pela prefeitura e chamado de Tarifa Social, através do pagamento exclusivo da tarifa com o cartão do sistema.

A medida também valerá para o feriado da próxima terça-feira (21), quando a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Apresentação,é homenageada.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é tornar o transporte público mais acessível em datas comemorativas, incentivando seu uso e contribuindo para a redução do tráfego de veículos particulares, o que pode aliviar o congestionamento nas vias da capital.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte