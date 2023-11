Palmas (TO) terá ônibus gratuito na quarta-feira, 15 de Novembro, feriado da Proclamação da República

Acesso aos veículos será feito pela porta traseira

PAULO REDA

Em virtude do feriado da Proclamação da República, celebrado nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, o transporte coletivo urbano em Palmas (TO) será gratuito, com acesso aos ônibus pelas portas traseiras. Ainda de acordo com a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), durante o feriado será mantida a mesma escala de funcionamento dos sábados.

A Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Sube) estará fechada na quarta-feira, e as recargas estarão disponíveis apenas nas estações Apinajé (região central) e na estação Javaé, em Taquaralto (região sul), que funcionarão das 7 às 18 horas.

As catracas retornam a gratuidade no sábado (18) e domingo (19), mantendo a programação da catraca livre durante o final de semana

