Ônibus intermunicipais da EMTU e trens da CPTM e Metrô circulam de forma diferenciada nesta quarta (15), Feriado da Proclamação da República

01Na terça-feira (20), dia da Consciência Negra, sistemas também têm alterações

ARTHUR FERRARI

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo anunciou que nos dois próximos feriados de novembro, da Proclamação da República na quarta-feira (15) e Consciência Negra segunda (20), a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô terão alterações em seus sistemas.

Tanto na quarta-feira, quanto na segunda, a quantidade de viagens nas linhas de trens da CPTM e de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU será equivalente a domingos comuns, com ambas as empresas monitorando as operações e colocando veículos extras para o atendimento de passageiros caso haja demanda.

Já quem utiliza o Metrô deve ficar atento, pois haverá importantes alterações nesta quarta-feira (15). Os trens da linha 3-Vermelha circularão com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a extensão do serviço, de Palmeiras-Barra Funda a Corinthians-Itaquera, das 4h40 às 14h.

Vale ressaltar que entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde os trens circularão por uma única via.

A mudança na operação acontece durante obras de instalação das portas de plataforma da estação Guilhermina-Esperança.

Já na linha 15-Prata de monotrilho, ainda na quarta-feira, das 4h40 às 14h os passageiros serão atendidos por 24 ônibus articulados do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência), durante testes no sistema de sinalização e controle dos trens. O serviço volta a operar integralmente através de trens a partir das 14h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte