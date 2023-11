Iveco entrega cinco ônibus para empresa da Costa Rica com carroceria Mascarello

Veículos são para o transporte urbano de San Jose

ADAMO BAZANI

A Iveco informou nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, que entregou cinco unidades do modelo de ônibus de 17 toneladas (17-280) para a empresa Corporacion Nacional de Transporte (CONATRA S.A.). operadora de San Jose, capital da Costa Rica.

Os veículos têm carroceria Mascarello GranVia e são para renovação de frota de linhas do sistema.

A venda foi feira pela Auto Cori, concessionário IVECO na Costa Rica, foi responsável pela comercialização.

Segundo a Iveco, a CONATRA S.A. já tinha unidades do modelo, que é produzido no Complexo Industrial de Sete Lagoas (MG).

O IVECO BUS 17-280 tem motor o N67 da FPT Industrial, de 280 cavalos de potência e 950 Nm de torque, concebido com o conceito de downspeeding, o que, segundo a marca, permite que o motor do ônibus opere com baixas rotações e torque elevado.

“A ampla faixa plena de torque disponível resulta em menos trocas de marchas, redução do consumo de combustível e maximização da vida útil do motor”, disse em nota, o coordenador de Marketing, Fernando Quadrelli.

Na América Latina, há unidades do IVECO BUS 17-280 também no Paraguai e Peru, tanto em versões de transporte urbano como rodoviários e fretamento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes