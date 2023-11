Conselho Superior do MP aprova TAC da ViaMobilidade e R$ 150 milhões de indenização já podem começar a ser usados

TAC envolve quase R$ 800 milhões, mas parte do dinheiro já está sendo executada por se tratar de antecipação de investimentos previstos no contrato pelas linhas 8 e 9

ADAMO BAZANI

O Conselho Superior do MP (Ministério Público) de São Paulo homologou nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre as promotorias de Patrimônio Público e Social e do Consumidor, com a ViaMobilidade, para que a concessionária das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos não fosse alvo em ação judicial pelas frequentes falhas nos serviços e até acidentes, em especial, no início da concessão.

Com isso, o acordo pode ser colocado integralmente em prática.

O TAC foi firmado em 14 de agosto de 2023 com a atuação dos promotores Silvio Antônio Marques (Patrimônio Público e Social) e Luiz Ambra Neto (Consumidor).

O termo envolve valores na ordem de R$ 786 milhões, entre indenizações e investimentos.

Deste total, R$ 636 milhões são referentes a antecipações de investimentos que já estavam previstos no contrato de 30 anos pela operação das duas linhas.

Algumas das obras já estavam sendo feitas, como acelerar trocas de dormentes e trilhos e melhorar as condições de rede de energia e acessibilidade nas estações.

Com a homologação, os R$ 150 milhões de indenização, que estavam em espera, podem começar a ser usados agora.

De R$ 150 milhões, R$ 97 milhões devem ser pagos ao Estado para a realização e obras e melhorias nas linhas não previstas em contrato, como ampliação do mezanino e interligação das plataformas da Estação Barra Funda, instalação de estrutura de interligação das plataformas da Estação Presidente Altino, ampliação da quantidade de catracas na Estação Autódromo Interlagos, reforma da Estação Antônio João, da Linha 8-Diamante e a criação de um aplicativo para o passageiro saber o a previsão de quanto tempo o trem vai demorar para passar.

Já R$ 50 milhões serão para a construção de escolas nas regiões atendidas pelas linhas 8 e 9, uma em cada cidade: São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Jandira.

Os R$ 3 milhões restantes irão para um fundo do Estado – Fundo de Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo.

Veja os principais pontos:

O TAC envolve valores na ordem de R$ 786 milhões, entre indenizações e investimentos:

realizar obras e serviços visando às melhorias nas Linhas 8 e 9, de modo a atender aos direitos e interesses de seus usuários e consumidores, em cumprimento às recomendações do Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEx) do MPSP, com antecipações de investimentos contratuais que totalizarão cerca de R$ 117.000.000,00 (cento e dezessete milhões de reais), devendo tais investimentos ser avaliados pelo Estado de São Paulo (ESP) à luz do contrato de concessão n. 02/2021, sem que isso represente direito a qualquer tipo de reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato de concessão. realizar, a título de antecipação de investimentos contratuais, de modo a atender aos direitos e interesses dos usuários e consumidores dos serviços de transporte público intermunicipal sobre trilhos de passageiros das Linhas 8 e 9 da região metropolitana de São Paulo, obras e serviços com valor aproximado de R$ 519.000.000,00 (quinhentos e dezenove milhões de reais), previstos no contrato de concessão nº 02/2021, devendo tais investimentos ser avaliados pelo ESP à luz do contrato de concessão n. 02/2021, sem que isso represente direito a qualquer tipo de reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato de concessão pagar indenização de R$ 150.000.000,00, da seguinte forma: ao Estado de São Paulo (ESP), a quantia de R$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), devidamente corrigida a partir da presente data pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, como obrigação de dar, pelos danos materiais ao patrimônio público e morais coletivos causados à população paulista, até a data da assinatura deste TAC, na forma, prazos e condições constantes no anexo próprio. ao Fundo de Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de São Paulo, a quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), também em razão de danos morais coletivos e difusos causados, devidamente corrigida a partir da presente data pela Tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. III) em benefício da sociedade consumerista e de usuários do transporte público intermunicipal de passageiros sob trilhos das Linhas 8 e 9, a quantia de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), devidamente corrigida a partir da presente data pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, como obrigação de dar por danos morais coletivos.

Em nota, o MP explica como deve ser aplicado este dinheiro da indenização.

O valor de R$ 50.000.000,00 será aplicado na edificação de 6 (seis) escolas ou centros educacionais nos Municípios atendidos pelas Linhas 8-Diamante e 9- Esmeralda, quais sejam, São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Jandira, sob responsabilidade da ViaMobilidade e do Instituto CCR, entidade sem fins lucrativos vinculada ao Grupo CCR. A ViaMobilidade e o Ministério Público discutirão com as Prefeituras locais a viabilidade de disponibilizar áreas para isso.

O total de R$ 97.000.000,00 será destinado em obras de aprimoramento da infraestrutura das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda, identificados pelo Ministério Público, ViaMobilidade e Estado de São Paulo:

ampliação do mezanino e interligação das plataformas da Estação Barra Funda, da Linha 8-Diamante (incluindo a instalação de 3 novas escadas rolantes e o retrofit de outras 4 já instaladas), para proporcionar melhor fluxo de passageiros e mais conforto e agilidade nos embarques, desembarques e integrações, além de reduzir o risco de superlotação das plataformas. II) instalação de estrutura de interligação das plataformas da Estação Presidente Altino, para distribuir melhor a ocupação e o fluxo de passageiros, especialmente na integração entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, trazendo mais segurança e conforto. I

ampliação da quantidade de bloqueios de acesso à Estação AutódromoInterlagos, da Linha 9-Esmeralda, e da sua cobertura externa, a fim de reduzir filas e aumentar o conforto dos passageiros que ingressam no sistema.

requalificação da Estação Antônio João, da Linha 8-Diamante, contemplando a instalação de 4 escadas rolantes, 4 elevadores, novo mezanino, cobertura em toda área útil das plataformas de embarque e desembarque, piso de granito, novos sanitários públicos, bicicletário e paraciclo. implantação de sistema que permitirá ao passageiro das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda acessar informações sobre o próximo trem, por meio da leitura com smartphones de QRCodes exibidos nas Estações. construção do Centro Esportivo Grajaú, nas imediações da Estação Grajaú da Linha 9-Esmeralda.

Confira os detalhes do dia em que o TAC foi firmado:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/14/mp-e-viamobilidade-firmam-tac-que-envolve-quase-r-800-milhoes-para-melhorias-das-linhas-8-e-9-de-trens/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes