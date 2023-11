Câmara Municipal de Salvador aprova Projeto de Lei que prevê subsídio de R$ 205 milhões para empresas de ônibus

Na sessão desta terça-feira (14), o texto foi aprovado por unanimidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em sessão da Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizada na tarde desta terça-feira, 14 de novembro, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 294/23, que prevê um subsídio de R$ 205 milhões para empresas que atuam no transporte coletivo da capital baiana.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do município, o PL “autoriza a concessão, por tempo e valor máximo determinados, de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus convencional e ao subsistema de transporte especial complementar”.

A vigência do documento será desta terça-feira (14) até 31 de dezembro de 2024.

Com a aprovação na câmara, o texto segue para sanção do prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte