Estudantes de Três de Maio (RS) podem se inscrever para receber auxílio transporte universitário até 30 de novembro

Solicitação pode ser feita através do site da Prefeitura

MICHELLE SOUZA

O prazo de inscrição para o auxílio transporte universitário do segundo semestre do ano letivo de 2023, em Três de Maio, no Rio Grande do Sul, termina no dia 30 de novembro.

Para fazer a inscrição, os estudantes ou responsáveis devem comparecer ao setor de transporte escolar, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, tendo em mãos o atestado de matrícula e frequência, a ficha de inscrição e cópia dos documentos.

Podem se cadastrar os estudantes do ensino superior ou ensino técnico que estudam em outras cidades e os estudantes do ensino médio e EJA (turno da noite), ensino superior, ensino técnico (todos na modalidade presencial), que residem na área rural do município e estudam nesta cidade.

No site da Prefeitura de Três de Maio, a ficha de inscrição está disponível em anexo (www.pmtresdemaio.com.br)

Michelle Souza, para o Diário do Transporte