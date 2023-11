VÍDEO – Rio de Janeiro: Composições da SuperVia colidem e vagões descarrilam na manhã desta segunda-feira (13)

Acidente que aconteceu na estação Madureira não deixou feridos; concessionária se refere à batida como “toque entre trens”

ARTHUR FERRARI

Dois trens urbanos do Rio de Janeiro, operados pela SuperVia, colidiram na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, na Estação Madureira.

Procurada pelo Diário do Transporte, a concessionária disse por meio de nota que não houve feridos no acidente, mas que presta apoio a sete passageiros que reclamam de dores no corpo.

No comunicado, a empresa se refere ao acontecido como “toque entre trens”.

Bombeiros foram acionados e estão no local.

As composições que seguem no sentido Japeri circulam como paradoras.

Nota da SuperVia:

“A SuperVia informa que houve toque entre dois trens, na Estação Madureira, e que não houve feridos na ocorrência. O evento ocorreu entre dois trens na estação Madureira, na manhã desta segunda-feira (13). Bombeiros foram chamados e já estão no local. Sete clientes, reclamando de dores no corpo, estão recebendo apoio da SuperVia.

Em função desse problema, alguns trens aguardam ordem de circulação para seguir viagem. A SuperVia lamenta o transtorno e trabalha para o rápido restabelecimento das operações.”

