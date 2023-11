VÍDEO: Homem armado ameaça passageiros dentro de trem da linha 9-Esmeralda (ViaMobilidade) neste domingo (12), relatam usuários

Caso ocorreu entre as estações Grajaú e Mendes-Vila Natal, Concessionária diz que não foi possível constatar arma

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 12 de novembro de 2023, três homens começaram a discutir em um trem da linha 9-Esmeralda, gerenciada pela ViaMobilidade, em razão de um celular furtado. Em certo momento, um deles teria ameaçado os demais com uma arma.

O relato é de usuários da linha em redes sociais.

Ainda de acordo com as publicações, o episódio ocorreu entre as estações Grajaú e Mendes-Vila Natal.

Nas imagens, é possível ver que as pessoas tentaram acionar o botão de emergência no interior do trem, que , mesmo assim, só foi parar quando chegou na estação Mendes-Vila Natal.

Internautas relataram que não havia nenhum segurança no local para prestar auxílio.

O Diário do Transporte pediu no início da noite deste domingo um posicionamento da concessionária ViaMobilidade, que foi acusada nas redes sociais, de não ter seguranças para atender a siuação.

Somente por volta de 6h10 desta segunda-feira (13) , a empresa respondeu

A concessionária diz que não foi possível constatar arma, diferentemente dos relatos

São Paulo, 13 de novembro de 2023 – A Linha 9-Esmeralda registrou um desentendimento entre passageiros por volta das 20h do dia 11 de novembro em um trem sentido Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. A operadora do trem comunicou o ocorrido ao Centro de Controle Operacional (CCO) que então acionou os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança). Os agentes estavam na plataforma assim que o trem parou e entraram na composição para verificar o ocorrido e constataram uma discussão verbal. Já fora do trem, um dos envolvidos saiu da estação e outro foi atendido pelos AAS. É importante ressaltar que, após consultar as câmeras de segurança, não é possível constatar passageiros portando armas.

Veja o vídeo dos momentos em questão:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte