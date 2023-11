VÍDEO: Atos de vandalismo se repetem e Rio de Janeiro tem ao menos 30 ônibus danificados por criminosos

Coletivos da Viação VG tiveram janelas, para-brisas e alçapões quebrados; prejuízo ultrapassa R$ 2 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último final de semana, diversos ônibus do transporte coletivo do Rio de Janeiro foram alvos de vandalismo por criminosos.

Segundo o Rio Ônibus, pelo menos 30 coletivos foram severamente danificados durante as viagens de volta das praias.

Em nota, o sindicato informou que há um prejuízo mensal de mais de R$ 2 milhões.

“Ao menos 30 ônibus foram alvo de vandalismo neste final de semana. O Rio Ônibus repudia os sucessivos atos criminosos que acarretam num prejuízo mensal superior a R$ 2 milhões. As cenas alarmantes, que se repetem semanalmente, reforçam a necessidade de maior atenção das autoridades competentes com a segurança pública do Rio de Janeiro.”

Imagens mostram veículos da Viação VG com portas quebradas, janelas laterais e para-brisas destruídos, além do alçapão por onde os criminosos subiram ao teto, confira:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte