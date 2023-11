Trens da linha 11-Coral da CPTM circularam com maiores intervalos no início desta segunda (13)

Falha na subestação de energia de Calmon Viana afetou operação das 4h às 6h10

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) encontraram dificuldades entre 4h, no início da operação, e 6h10, quando os trens circulavam com velocidade reduzida, atendendo as estações com maiores intervalos.

De acordo com a companhia, uma falha na subestação de energia de Calmon Viana afetou o atendimento, na região.

O impacto do problema foi sentido por usuários no trecho entre as estações Estudantes e Guaianases.

Em nota, a CPTM afirma que o trecho com maior fluxo de passageiros, entre Guaianases e Luz, não foi afetado.

Veja a nota da companhia na íntegra:

“A circulação na Linha 11-Coral está em processo de normalização.

Nesta segunda-feira (13/11), das 4h às 6h10, uma falha na subestação de energia de Calmon Viana afetou a circulação de trens na Linha 11-Coral, na região de Calmon Viana. Com isso, o intervalo médio entre trens ficou maior no trecho entre Estudantes e Guaianases, de menor fluxo de passageiros. Não houve interferência no trecho Guaianases e Luz, de maior movimento.

A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte